Ufficiale: il Piemonte in zona rossa per altri 15 giorni

E' ufficiale: il Piemonte resta per altri 15 giorni in zona rossa.

Il ministro Roberto Speranza ha firmato la già preannunciata ordinanza, che conferma per ulteriori quindici giorni la permanenza in zona rossa per le Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta. Tutte le altre regioni italiane vengono collocate in zona arancione.