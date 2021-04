Crescentino: appello per un uomo scomparso

Dopo molte ore di ricerche serrate da parte delle forze dell’ordine, si hanno notizie di Salvatore Dolcimascolo.

Uscito dalla sua abitazione in sella ad una bicicletta verde, l’uomo non ha più fatto ritorno; indossava un giubbotto azzurro e dei jeans. Le ricerche si sono indirizzate in località Landoglio dove la famiglia Dolcimascolo ha vissuto per molti anni e nelle campagne circostanti. In serata è giunta la notizia della presenza dell’uomo in piazza a Saluggia poco prima di pranzo, dove avrebbe chiesto informazioni per tornare a Crescentino. Chi lo avesse visto o fosse in grado di fornire informazioni contatti urgentemente il 112.