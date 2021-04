Corso Fiume: chiuso un circolo privato per violazione delle norme Covid

Un altro circolo privato chiuso a Vercelli per violazione delle norme anti Covid.

Nella serata di ieri, venerdì 2 aprile poco dopo le 22, la Squadra Amministrativa della Questura di Vercelli ha accertato che nel capoluogo, in corso Fiume, un circolo privato non aveva sospeso l’attività e, addirittura, stava operando dopo l'orario di divieto assoluto di circolazione. Infatti, all’interno del locale sono state sorprese 6 persone, quattro delle quali intente a giocare a carte. Il presidente del circolo è stato multato per aver violato l’obbligo di sospensione della somministrazione di alimenti e bevande sul posto, mentre le persone individuate all’interno del locale sono state multate per non aver rispettato il divieto di spostamento senza comprovate esigenze, così come contemplato dal Dpcm in vigore. Inoltre è stata disposta la chiusura per 5 giorni del circolo.