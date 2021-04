Borgo Vercelli, trasporta bevande senza licenza: 9.000 euro di multa

Trasportava un carico di bevande senza avere la relativa licenza: multa e sequestro del veicolo.

A Borgo Vercelli, giovedì 1° aprile, una pattuglia del Distaccamento di Varallo, a seguito del controllo di un autocarro condotto da un cittadino straniero proveniente dalla provincia di Torino e diretto a Vercelli, ha accertato come l'uomo, oltre a viaggiare con un carico in eccedenza di peso oltre il limite consentito, stava eseguendo un trasporto bevande sprovvisto della relativa licenza. Il trasgressore è stato multato per un totale di 9.000 euro ed il veicolo utilizzato è stato sottoposto a fermo amministrativo. Tale attività si pone nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal Compartimento di Polizia Stradale di Torino, d’intesa con la Sezione Polizia Stradale di Vercelli, relativi alla verifica della regolarità del trasporto di merci e viaggiatori.