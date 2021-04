Asl Vercelli, record di vaccinazioni: 1027 in un solo giorno

Un importante obiettivo raggiunto ieri, venerdì 2 aprile, da parte dell'Asl Vercelli: 1027 vaccinazioni in un giorno.

"Ieri, venerdì santo, nelle 8 sedi in cui si eseguivano le sedute - fa sapere l'Asl Vc - è stato eseguito il numero più alto di somministrazioni effettuate in un solo giorno dall'inizio della campagna. La direzione desidera ringraziare tutti gli operatori del Sisp, della Farmacia ospedaliera, gli infermieri, i medici specialisti e di medicina generale, i dipendenti e i volontari, impegnati da 3 mesi senza interruzioni nella campagna vaccinale che proseguirà anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Un sentito ringraziamento e i nostri migliori auguri anche ai medici, agli infermieri e ai tecnici che in questi giorni sono in turno per assistere i tanti pazienti Covid e non Covid presenti nei nostri ospedali".