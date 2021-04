Pro Vercelli: oltre 200.000 euro ai procuratori

Quanto si spende in Serie C per le commissioni agli agenti? A rivelarlo è la Figc con un documento ufficiale riferito all'anno solare 2020 dal quale emerge che la spesa complessiva supera abbondantemente i quattro milioni di euro. Primo in questa particolare graduatoria è il Novara con 407.229 euro seguito a ruota dal Perugia (380.593) e dal Livorno (309.464) in crisi societaria. Spesa superiore ai 200.000 euro per Ternana, Triestina, Alessandria, Pro Vercelli, Palermo e Feralpisalò mentre il Catanzaro completa la top ten, con un esborso leggermente inferiore (195.649). Sambenedettese e Grosseto non hanno fornito i rispettivi dati. I club più virtuosi? Giana Erminio, Lecco, Matelica, Monopoli, Paganese, Pergolettese e Vibonese che non hanno speso nemmeno un euro.

Di seguito la top ten:

1. Novara € 407.229,78

2. Perugia € 380.593,53

3. Livorno € 309,464,75

4. Ternana € 283.675,00

5. Triestina € 268.552,57

6. Alessandria € 220.070,00

7. Pro Vercelli € 204.427,65

8. Palermo € 203.990,09

9. Feralpisalò € 201.095,60

10. Catanzaro € 195.649,00