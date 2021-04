Gestione acquedotti: pubblici sì, ma efficienti

Sarà la scommessa dei prossimi decenni, assicurare che la gestione degli acquedotti sia affidata ad Enti capaci di assicurare trasparenza, efficienza ed economicità, senza per questo uscire dal controllo pubblico. L’acqua può essere un business, ma solo per i cittadini. Nei territori di Vercelli, Valsesia, Biella, Casale ed Alessandria, sta entrando nel vivo il confronto tra Gestori pubblici e privati. Il Comune di Vercelli per ora ha un punto fermo, la decisione del Consiglio comunale del 28 settembre 2017 che dice chiaro: togliere l’acquedotto ad Asm e gestirlo insieme agli altri Comuni.

La prima parte dell'approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 2 aprile