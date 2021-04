Dal vercellese otto progetti per i Distretti del commercio

Sono otto le candidature che Ascom, Confesercenti, associazioni turistiche e di categoria e i Comuni del Vercellese hanno presentato alla Regione Piemonte per il bando dei Distretti urbani del commercio. Ieri, giovedì 31 marzo, scadevano i termini per aderire all’iniziativa ideata dall’Amministrazione regionale con l’obiettivo di rilanciare il commercio locale anche attraverso dei finanziamenti. La prima tranche di fondi servirà a coprire la costituzione di 25 distretti in tutta la regione, per un massimo di 20.000 euro a soggetto, ma in futuro dovrebbero poi essere sbloccate somme per un’altra ventina di realtà locali.

