Cerutti: sì alla cassa integrazione causale Covid

Finalmente una buona notizia per i lavoratori della Cerutti: la cassa integrazione richiesta la scorsa settimana dai sindacati al Tribunale di Vercelli e ai curatori fallimentari è stata accettata. Circa 250 dipendenti avranno quindi accesso all’ammortizzatore sociale con causale Covid per almeno un mese, fino alla scadenza dei termini dell’asta fallimentare dell’azienda, fissata per il 3 maggio. Ieri, giovedì 1° aprile, Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil hanno ricevuto la comunicazione ufficiale e spiegheranno i dettagli al personale alle ore 9,30 di oggi, venerdì 2 aprile, nel corso di una conferenza stampa che sarà organizzata nello stabilimento di Casale Monferrato dell’azienda. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Cgil Vercelli Valsesia.