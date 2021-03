Petizione per riaprire i saloni di parrucchieri ed estetisti

Cna Piemonte Nord aderisce e promuove la petizione lanciata a livello nazionale dalla Confederazione insieme alle altre associazioni di categoria, per chiedere che parrucchieri ed estetisti possano riaprire anche nelle regioni classificate come zona rossa.

“I saloni di acconciatura e i centri estetici sono luoghi sicuri per i clienti, dipendenti e titolari” afferma Marco Pasquino, direttore Cna Piemonte Nord, citando il testo della petizione che si svolge on line su una piattaforma informatica. “La loro chiusura – prosegue – apre la strada agli abusivi, che approfittano dei divieti per entrare nelle case senza rispettare alcuna misura di sicurezza, con il rischio che il virus si diffonda più facilmente. I provvedimento del Governo hanno prima imposto alle imprese del settore di adeguarsi a loro spese ai protocolli anti Covid e poi le hanno costrette a nuove, insostenibili chiusure, nonostante queste attività non abbiano rappresentato fonte di contagio, perché lavorano su appuntamento e non generano assembramenti”.

“La petizione è diretta al Presidente del Consiglio e al Governo – aggiunge Angelo Rollo (nella foto), presidente di Cna Benessere e Sanità Piemonte Nord – per chiedere che le nostre imprese siano autorizzate a riaprire anche nelle zone rosse. Se non sarà così gli abusivi continueranno a operare indisturbati. Inoltre imporre la chiusura delle attività è una condanna a morte per tante imprese regolari che non riusciranno a resistere ancora per molto”.

“Invitiamo tutti i cittadini – è l’appello di Cna - non solo gli operatori del settore, a firmare la petizione (per aderire clicca qui)".