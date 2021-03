Cerutti: mercoledì 31 manifestazione a Casale Monferrato

Nuova manifestazione dei lavoratori delle Officine Meccaniche Giovanni Cerutti.

Domani, mercoledì 31 marzo, è in programma un'iniziativa pubblica alla rotonda del ponte sul fiume Po a Casale Monferrato, dalle ore 10 alle ore 12, per evidenziare il grave stato di crisi dell'azienda e dei suoi dipendenti. Dopo l'incontro che i sindacati dei metalmeccanici hanno avuto la scorsa settimana in Tribunale a Vercelli per discutere dell'applicazione degli ammortizzatori sociali per i circa 280 lavoratori a rischio infatti non si sono registrate novità sulla vicenda. Tutto il personale è ancora in attesa di avere una risposta sul possibile accesso alla cassa integrazione con causale Covid. "Non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta - affermano dai sindacati - Tribunale e Ministeri sono in silenzio, i dipendenti abbandonati su una strada dopo sei giorni di silenzio". Alla protesta parteciperanno le maestranze degli stabilimenti di Casale e Vercelli.