Cattura una specie protetta di airone: denunciato

Cattura una specie protetta di airone, ma viene scoperto dai carabinieri e denunciato.

I carabinieri della stazione di Crescentino, nella mattinata di lunedì 29 marzo, durante un servizio perlustrativo, transitando nelle vie periferiche del paese, si sono accorti della presenza di un uomo che camminava lentamente con fare sospetto e portava sotto braccio un involucro molto voluminoso. Alla vista dei militari l'uomo si è girato per evitare di essere osservato. I carabinieri, tuttavia, notando la mossa, hanno deciso di procedere alla sua identificazione.

Sotto braccio, avvolto da un telo, era nascosto un airone bianco maggiore che cercava di liberarsi. L’animale, una specie protetta autoctona che vive sulle sponde del fiume Po, era stato catturato poco prima in un laghetto poco distante da un 29 enne rumeno, operaio, incensurato, che probabilmente voleva rivenderlo a qualche ricettatore di animali pregiati. L’airone è stato fatto visitare da un veterinario ed essendo in buona salute è stato liberato nelle sponde del Po, ove è presente una colonia di altri volatili della stessa specie. L'uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Vercelli per la violazione dell’art. 2 in relazione all’art. 30 della Legge 157/1992, che prevede l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 516 a 2.065 euro per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica.