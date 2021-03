Vercelli: auto sfonda la vetrina della Pelletteria Sabatino

Un’auto perde il controllo e sfonda la vetrina del negozio di borse “Sabatino Pelletteria”, in via Mandelli.

E’ accaduto oggi, lunedì 29 marzo nel primo pomeriggio: il mezzo proveniva da corso Libertà, ha svoltato in via Dante per poi girare a sinistra in via Mandelli. Probabilmente nel compiere quest'ultima manovra la conducente ha perso involontariamente il controllo del veicolo, centrando la vetrina del negozio. Sono subito intervenuti la Polizia municipale e un’ambulanza.

"Per fortuna non c'era nessuno dentro al negozio", commenta il titolare Mimmo Sabatino. Non risultano esserci feriti.