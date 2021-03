Scorpacciata di reti per l'Amatori Vercelli

Goleada per l'Hockey Club Amatori Vercelli contro il Roller Club Monza nel campionato di Serie B. Nella quarta giornata del girone di ritorno i gialloverdi, sabato 27 marzo, hanno battuto per 15-1 al PalaPregnolato i lombardi. Grande protagonista ancora una volta il bomber Enea Monteforte che, nonostante le noie fisiche che lo stanno frenando da ormai diverse settimane, ha realizzato sei reti; a bersaglio anche Simone Tarchetti (tripletta), Alessandro Della Torre e Tiziano Orso con una doppietta, Lorenzo Romeo e Riccardo Cremaschi. Con questi tre punti l'Amatori si porta temporaneamente in seconda posizione nel girone A, in attesa che il turno si completi con i match di oggi, domenica 28 marzo, tra cui Azzurra Novara-Engas Hockey Vercelli e Amatori Wasken-Hockey Seregno (entrambe alle ore 18), con vercellesi e lodigiani che raggiungerebbero in classifica la squadra allenata da Andrea Ortogni in caso di successo.

