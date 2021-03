Covid, più guariti che contagiati nel Vercellese

Nelle ultime 24 ore nel Vercellese non si sono registrati decessi di pazienti per il Covid, le guarigioni sono state 55 e i contagi 49. Lo dice il bollettino quotidiano della Regione Piemonte. In tutto il territorio regionale ci sono stati 1.543 nuovi casi di persone risultate positive (di cui 119 dopo test antigenico), pari al 9.7% dei 15.870 tamponi eseguiti, di cui 7.180 antigenici. Dei 1.543 nuovi casi, gli asintomatici sono 595 (38,6%).

I casi sono così ripartiti: 228 screening, 919 contatti di caso, 396 con indagine in corso: per ambito: 26 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 119 scolastico, 1.398 popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 369 (+9 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.776 (+9 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 31.430.

I tamponi diagnostici finora processati sono 3.672.511 (+15.870 rispetto a ieri), di cui 1.337.971 risultati negativi.