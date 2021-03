Vercelli: la "nuova" piazza Roma prende forma

Il Partito Democratico vuole approfondire i lavori di riqualificazione di piazza Roma, in corso proprio in questi giorni con la rimozione dei “funghetti” che incanalavano il traffico e la sistemazione di aiuole attorno alla fontana Borgogna.

I consiglieri di opposizione del Pd e di Vercelli con Maura Forte hanno presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sullo svolgimento degli interventi e sulle sue conseguenze future. In attesa che il documento venga discusso ufficialmente in Consiglio, gli assessori Massimo Simion (Opere pubbliche) ed Emanuele Pozzolo (Decoro urbano) intervengono sulla questione.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 26 marzo