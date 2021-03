Asl Vercelli: somministrate oltre 30.000 dosi di vaccino

L'Asl Vercelli annuncia di aver superato le 30mila dosi di vaccino somministrate.

Intanto prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione Covid19 come da cronoprogramma della Regione Piemonte. "Dal prossimo 29 marzo partiranno le somministrazioni anche per gli over70, iniziando dagli over 75, che si andranno ad aggiungere agli ultra 80enni, agli insegnanti e ai disabili - spiegano dall'Asl Vc - Conclusa la fase di somministrazione per le Forze dell’ordine. Anche nella nostra Asl, come in altre aziende piemontesi, è stato messo a punto un sistema di monitoraggio delle dosi in modo che nulla vada sprecato. Le dosi giornaliere non somministrate vengono infatti inoculate ai soggetti particolarmente fragili previsti dalle categorie di rischio previste dal Ministero della Salute".