Vercelli: bocciatura totale per il progetto Enerver

Bocciatura totale per il progetto Enerver di Polioli Bioenergy.

La Conferenza dei servizi di stamattina, mercoledì 24 marzo, si è espressa negativamente sul piano di insediamento industriale in via Ettore Ara a Vercelli, impianto che nell'idea dei proponenti dovrebbe produrre biometano e compost dalla lavorazione di rifiuti organici. Tutte le parti intervenute al tavolo tecnico hanno stoppato il progetto, evidenziando criticità sia da un punto di vista ambientale che di opportunità commerciali e industriali. L'azienda non è riuscita a ottenere nemmeno un rinvio finalizzato a integrare la documentazione, per cui ora starà a Polioli Bioenergy decidere se ripresentare o meno il progetto o se, eventualmente, fare ricorso. Durante la riunione è intervenuto anche il sindaco del capoluogo, Andrea Corsaro, che ha ribadito l'assoluta contrarietà dell'intero Consiglio comunale all'impianto; la partecipazione del primo cittadino era stata vincolata da un atto d'indirizzo approvato lo scorso autunno su proposta di parte dei gruppi di minoranza (a prima firma Michelangelo Catricalà del Movimento 5 Stelle).