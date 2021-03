E' morto Renzo Riberto

Addio a Renzo Riberto morto a 85 anni a causa di una patologia respiratoria. Era stato per circa sei lustri un dipendente della tipografia de "La Sesia" che stampava il giornale in via Camillo Leone. Una persona cordiale e meticolosa nel lavoro che amava fin da ragazzino. Dopo il periodo a "La Sesia" Renzo Riberto prosegui la sua professione alla Tipografia Saviolo di Vercelli. Era un tifoso della Juventus e della Pro Vercelli. Suo figlio Fabrizio, cresciuto nel vivaio della mitica Veloces, ebbe l'onore di indossare la maglia della Vecchia Signora (settore giovanile) e la bianca casacca (fu tra i protagonisti della promozione in Serie C2 del 1983/84).

Il ricordo su "La Sesia" in edicola venerdì 26 marzo.