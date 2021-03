Asl Vercelli: Vignali nuovo direttore di Retina Unit

Flavio Maria Vignali è stato nominato direttore della struttura semplice di nuova istituzione Retina Unit.

Classe 1957, laureato in Medicina e chirurgia all'Università di Milano con una tesi sulla Retinopatia diabetica, specializzato in Oculistica alla Clinica oculistica dell'Università di Milano, Vignali lavora all'Asl di Vercelli dal marzo 1994, dove dal 2010 è anche responsabile dell'Ambulatorio Maculopatie. Attualmente ricopre anche l'incarico di direttore facente funzioni della struttura complessa di Oculistica. E' membro di American Academy of Ophthalmology ​e della Soi - Società oftalmologica italiana.