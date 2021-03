Vercelli: festa in un ristorante del centro, chiusura e multa

Ha ospitato numerosi clienti a pranzo dichiarandoli falsamente come alloggiati nell’annesso albergo: per questo motivo la squadra amministrativa della Polizia di Stato di Vercelli, sabato sera ha multato con 400 euro, disponendo 5 giorni di chiusura, un albergo ristorante del centro cittadino.

Nella giornata di sabato era arrivata la segnalazione dello svolgimento di un ricevimento in un albergo ristorante di Vercelli; gli operatori di Polizia, intervenuti sul posto, hanno trovato ben 15 persone presenti nel ristorante, intente a festeggiare una ricorrenza. Il gestore ha dichiarato che erano appena giunte in hotel e che fruivano della possibilità di mangiare nel ristorante interno in quanto alloggiati nell’albergo, attività consentita dalla normativa in vigore. In serata, in orario successivo all’inizio del divieto di circolazione, la pattuglia della Polizia amministrativa ha compiuto un’ulteriore verifica sull’effettiva presenza in hotel delle persone identificate a pranzo, non trovando neppure una di esse. Da ciò la sanzione a carico della struttura e degli avventori.