In Santa Chiara oltre 300 vaccinazioni al giorno

Un nuovo punto vaccinale Covid nell’ex Monastero di Santa Chiara con ingresso in via Farini. Realizzato dall'Asl di Vercelli, in collaborazione con il Comune, è dotato di sei postazioni: garantirà dalle 300 alle 400 vaccinazioni al giorno. Stamattina, sabato 20 marzo, il punto è stato inaugurato e al momento offre 12 ore di servizio quotidiane: “La volontà – ha detto il sindaco Andrea Corsaro - è quella di procedere il più veloce possibile. L’Amministrazione si è messa a disposizione anche proponendo un’ulteriore possibilità di localizzazione di punti vaccinali in città e ha pensato di mettere a disposizione delle persone anziane che si vaccinano una corsa del taxi: verrà stipulato un protocollo grazie alla collaborazione dei taxisti. Abbiamo anche modificato anche la viabilità: ora il tratto di via Farini da corso Palestro a piazza Cugnolio è diventato a senso unico per garantire posteggi su entrambi i lati della strada” ha concluso Corsaro.

“Noi - ha evidenziato il direttore generale dell’Asl Angelo Penna - abbiamo ormai raggiunto le 27 mila vaccinazioni sul territorio provinciale. Volevo rassicurare sul fatto che abbiamo utilizzato tutte le dosi che avevamo a disposizione. Il ritmo che finora abbiamo sostenuto in questi giorni è di 700 vaccini al giorno come media. In questi giorni c’è stato lo stop di Astrazeneca, ma fortunatamente possiamo riprendere. Già venerdì alle 15 abbiamo iniziato e questo ci consentirà di incrementare progressivamente il numero delle vaccinazioni per difendere il maggior numero di persone e arrivare il prima possibile al traguardo. In genere abbiamo avuto buona adesione e ieri sembrava una giornata critica, ma abbiamo avuto poche defezioni”.

E’ poi intervenuto il presidente della Commissione regionale Sanità Alessandro Stecco: “Questo sarà uno dei punti chiave per poter fare la campagna vaccinale al massimo. Prima di tutto dobbiamo ringraziare operatori, medici, infermieri e amministrativi che in questi giorni si occuperanno di queste attività nelle varie sedi vaccinali di tutto il Piemonte”.

All’inaugurazione erano presenti anche l’assessore al Personale Ombretta Olivetti, il direttore sanitario Gualtiero Canova, il segretario della Federazione italiana medici di famiglia Giovanni Scarrone e l'ex

presidente dell’ordine dei medici Pier Giorgio Fossale.