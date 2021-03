Addio a Pier Giuseppe Orlandin

E' morto questa mattina, all'età di 73 anni, Pier Giuseppe Orlandin.

Sindacalista della Cisl, aveva dovuto lasciare il lavoro quando, 15 anni fa, aveva subito un trapianto di cuore: “La sua rinascita", diceva sempre sorridendo e ringraziando chi gli aveva dato quella seconda possibilità. Un anno fa, poi, aveva dovuto sottoporsi anche a un trapianto di rene. Dalla prima operazione, era entrato in contatto con l'Acti, Associazione Cardio Trapiantati Italiani, sezione G. Guasco del Piemonte, impegnandosi sia come volontario sia come segretario del gruppo. “Era una persona che aveva imparato e sapeva apprezzare la vita - lo ricorda un'amica - e si era messo a disposizione delle persone che, come lui, dovevano affrontare un trapianto. Diverse le iniziative che ha organizzato, anche nelle scuole, con l'Acti. Mi mancherà una persona bella, un amico, e mi mancherà il suo viso sorridente alla vita".