AstraZeneca: "Il Piemonte riparte con le vaccinazioni"

Agenzia europea del farmaco Ema ha dato l’ok: “Il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace. I benefici - dice la direttrice Emer Cooke - sono superiori ai rischi. Il vaccino non è legato a rischio trombosi”. Le conclusioni dell’Agenzia arrivano dopo la decisione di sospendere la campagna vaccinale in molti Paesi europei, tra cui l’Italia. Cirio: "Pronti a ripartire con le somministrazioni".

"I numeri che più preoccupano ora sono quelli legati ai ricoveri. Abbiamo oltre il 50% dei posti occupati in terapia intensiva. La curva epidemiologica è ancora in crescita. Non si può pensare ad un passaggio in zona arancione a breve termine". Così il presidente della Commissione regionale Sanità Alessandro Stecco.

