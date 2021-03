Post di Pozzolo: Lella Bassignana scrive al sindaco

Continuano gli strascichi del post pubblicato su Facebook da Emanuele Pozzolo, assessore al Decoro urbano e alle Politiche giovanili di Vercelli, lo scorso 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna.

Dopo le critiche pubbliche arrivate dalle segreterie locali di Cgil, Cisl e Uil e da Federico Bodo, rappresentante vercellese di Più Europa e candidato sindaco nel 2019, sull'argomento è intervenuta anche Lella Bassignana, consigliera di Parità della Provincia di Vercelli e referente del Nodo provinciale contro le discriminazioni. Bassignana ha chiesto che Pozzolo venga invitato a rimuovere il post "incriminato", scrivendo una lettera indirizzata al sindaco Andrea Corsaro, al presidente della consulta Cultura, Sport e Pari Opportunità di Anci Piemonte (nonché presidente del Consiglio comunale) Gian Carlo Locarni e all'assessore con delega alle Politiche di pari opportunità femminili Caterina Politi. "La lettera è stata girata a Pozzolo e starà a lui agire di conseguenza", commenta a riguardo Locarni.

"Sicura della buona fede dell’assessore, devo comunque sottolineare che in questo particolare momento storico e su determinati temi l'ironia è fuori luogo - si legge nella lettera di Bassignana - Durante questa pandemia, le donne stanno pagando il prezzo più alto in termini occupazionali, economici e familiari. Le parole e le immagini che si usano hanno un peso soprattutto se chi le utilizza è una figura istituzionale". "Rispetto poi al termine 'femmine' usato ironicamente dall’assessore, ritengo che possa essere giudicato offensivo in quanto, come cita il vocabolario della Treccani, è per lo più usato in modo dispregiativo", continua la referente provinciale. "Non nascondo che sono amareggiata dall'immagine di Vercelli che emerge da molti articoli giornalistici che ritengo assolutamente falsa: la nostra è una città che si è sempre spesa a favore delle donne come lo dimostrano i vostri interventi e l’attività del Centro antiviolenza cittadino", conclude Bassignana nella comunicazione. Locarni, uno dei destinatari, interviene dicendo che "in quanto presidente della consulta Pari Opportunità quando ho ricevuto la lettera l'ho girata a Pozzolo per presa conoscenza. Ora starà a lui agire di conseguenza come meglio ritiene".