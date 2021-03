"Il Comune faccia installare panchine e gazebo per gli utenti"

"E' intenzione dell’Amministrazione promuovere con la Protezione civile la posa di gazebo e la posa di panchine per rendere più confortevole l’attesa dei nostri concittadini?".

Lo chiedono in un'interrogazione i consiglieri comunali Michele Cressano, Manuela Naso, Alberto Fragapane, Maura Forte, Carlo Nulli Rosso e Alfonso Giorgio. "In risposta ad una nostra richiesta del 2 luglio 2020, riguardante la posa di panchine per rendere più confortevole l’attesa dei cittadini davanti agli uffici di pubblico servizio, Il Comune aveva risposto che intendeva sensibilizzare gli enti erogatori di servizi affinché provvedessero a collocare su spazi idonei un numero adeguato di sedute per gli utenti in attesa di accedere agli sportelli, vigilando ai fini del rispetto delle misure di stanziamento".

I consiglieri dei gruppi Pd e "Vercelli per Maura Forte" fanno notare che nel poliambulatorio "è in pieno svolgimento la campagna di vaccinazione. Le foto riprendono la situazione della Piastra del poliambulatorio, nel mese di marzo, dove ben si evidenzia l’afflusso di persone, alcune anche in età avanzata, che necessiterebbero di situazioni d’attesa più confortevoli oltre alle sedute di condizioni di riparo quali ad esempio gazebo". Da qui la richiesta di installare panchine e gazebo nella zona.