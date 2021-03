Due milioni di visualizzazioni in 60 giorni per il nuovo sito de La Sesia

Due milioni di visualizzazioni in poco più di due mesi di vita. Questi i numeri raggiunti dal nostro nuovo sito www.lasesia.it.

Per festeggiare il 150° anniversario dalla sua nascita, il giornale ha deciso di rinnovare la versione online, sia dal punto di vista grafico sia da quello dei contenuti. Parallelamente alle notizie del territorio, che rimangono prioritarie, il giornale ha deciso di allargare i propri orizzonti, dando risalto alle notizie di carattere regionale e nazionale. Il portale è stato attivato il 15 gennaio e in poco più di 60 giorni ha raggiunto numeri notevoli, anche grazie ai percorsi scelti a livello editoriale prima che il sito vedesse la luce. Senza dimenticare la versione cartacea, è lampante che, in questa epoca storica, la potenza del web sia diventata dirompente e debba essere sfruttata.

Oltre alle consuete sezioni "Cronaca", "Vercelli", "Provincia" e "Sport", la versione online ha aggiunto anche i contenitori "Regione", "Cronaca regionale" e "Italia". In epoca Covid è sembrato opportuno informare i nostri lettori non solo sui fatti che potessero riguardare il territorio vercellese, ma anche su notizie che potessero interessare la nostra Provincia direttamente o indirettamente. A queste sezioni vanno aggiunte anche le "Rubriche", approfondimenti speciali, con cadenza settimanale, prodotti dai nostri collaboratori che trattano vari argomenti.

I risultati si sono visti fin da subito: nei primi 15 giorni dalla nascita del sito (quindi dal 15 al 31 gennaio) sono state raggiunte oltre 620.000 visualizzazioni, con 292.000 utenti. Nel primo mese (e quindi dal 15 gennaio al 15 febbraio) le visualizzazioni sono state 827.000 con 322.000 utenti totali. È quindi nel secondo mese che c'è stato un incremento sostanzioso: gli utenti sono rimasti pressoché stabili, ma le visualizzazioni sono aumentate fino a 1,2 milioni. Facile il calcolo (dimostrato nell'immagine in testa all'articolo) di come, in 60 giorni, sia stato raggiunto il traguardo delle 2 milioni di visualizzazioni e degli oltre 543.000 utenti.

Il giornale La Sesia ringrazia i lettori e i propri sponsor per il supporto costante e rilevante che stanno dimostrando, anche in un periodo complicato come questo.