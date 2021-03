Vercelli: vaccinazioni ai volontari di Protezione civile

Con le prime 22 somministrazioni, effettuate nella giornata di sabato 13 marzo, è partita la campagna vaccinale dell'Asl Vercelli sui volontari che fanno parte della Protezione civile.

Dopo la sospensione in via precauzionale del vaccino AstraZeneca, da oggi, domenica 14 marzo, ai volontari - suddivisi in gruppi da 20 - viene inoculato il vaccino Moderna. In tutto la Protezione civile vercellese può contare su circa 600 volontari, che si recheranno alla Piastra anche nei prossimi giorni e nei prossimi mesi saranno utilizzati in aiuto al personale sanitario nel corso della campagna vaccinale che riguarderà l'intera popolazione.