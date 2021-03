Alla Provincia di Vercelli 6.000.000 di euro

La Provincia di Vercelli ha ottenuto 6.000.000 di euro dal ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado, in particolare per la sicurezza sismica. I fondi a disposizione del Vercellese provengono da due due bandi distinti: 2.600.000 euro dal decreto ministeriale 13 dell'8 gennaio 2021 (che metteva sul piatto in tutta Italia 855.000.000 di euro) e 3.400.000 euro da un secondo piano di investimenti superiore al miliardo di euro.

"In questo pacchetto ci sono le iniziative legate all'adeguamento sismico delle nostre scuole", spiega Gian Mario Morello, consigliere provinciale con delega all'Edilizia scolastica. Morello poi anticipa gli interventi: "Opereremo da Crescentino a Varallo Sesia, passando per Vercelli, Santhià, Gattinara e Borgosesia. Entro l'anno daremo il via a una grande sistemazione delle scuole superiori della provincia".

