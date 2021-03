Vaccinazioni, Asigliano offre il Polifunzionale

"Prendendo spunto da quello che ha detto ieri il presidente del Consiglio Draghi, abbiamo deciso di mettere il Polifunzionale di Asigliano a disposizione per la campagna vaccinale della Bassa".

L'annuncio arriva dal sindaco di Asigliano Carolina Ferraris: "Lunedì 15 scriveremo direttamente al Prefetto, spiegando che il nostro Polifunzionale, nuovo ed estremamente adatto allo scopo, è a disposizione dello Stato e dell'Asl per vaccinare la popolazione".

L'edificio, con un'area calpestabile di 800 metri quadrati e altri 400 metri quadrati di locali accessori, "ha ben 7 entrate contingentate - prosegue Ferraris - e quindi si presta benissimo a garantire l'afflusso della popolazione, avendo ampi spazi necessari anche per gli operatori sanitari. In più nei dintorni c'è spazio per le autovetture ed è raggiungibile sia a piedi, attraverso il parco, sia per i mezzi con persone disabili o con problemi di deambulazione".

Conclude il sindaco di Asigliano: "Vogliamo e possiamo renderci utili, qui potrebbe convergere in maniera ottimale la popolazione anche dei paesi circostanti. Noi ci siamo".