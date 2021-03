Nuova impennata di contagi: +114 in 24 ore

Il bollettino quotidiano dell'Unità di crisi della Regione Piemonte ci dice oggi che nelle ultime 24 ore c'è stata una nuova impennata dei contagi: più 114 rispetto a ieri. Le guarigioni anch'esse in crescita, più 60. Nessun decesso registrato.

In tutto il Piemonte il totale dei casi positivi diventa di 275.977 unità, così suddivisi su base provinciale: 23.220 Alessandria, 13.511 Asti, 9.061 Biella, 37.833 Cuneo, 21.345 Novara, 146.822 Torino, 10.362 Vercelli, 10.390 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.287 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.146 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 251 (+4 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.790 (+106 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 25.636

I tamponi diagnostici finora processati sono 3.308.835 (+31.671 rispetto a ieri), di cui 1.246.322 risultati negativi.