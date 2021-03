Asl, scendono in campo i vaccinatori vip

Alessandro Stecco, presidente della commissione sanità della Regione Piemonte: presente.

Angelo Penna, direttore generale dell'Asl Vercerlli: presente.

Germano Giordano, presidente dell’Ordine dei medici di Vercelli: presente.

Piergiorgio Fossale, past president dell’Ordine dei medici di Vercelli: presente.

Oggi questi vaccinatori vip si affiancano agli operatori sanitari che da più di 2 mesi lavorano 7 giorni su 7 per vaccinare anziani, insegnanti, forze dell'ordine ecc. per contribuire all’attività vaccinale dell’Asl di Vercelli.

Un segnale, un esempio. L'obiettivo è vaccinare il maggior numero di persone per raggiungere il prima possibile la soglia di immunità: tutti sono chiamati a contribuire a questo risultato di salute pubblica, come si legge sul sito dell'Asl. Asl che sta prendendo accordi con i sindaci del territorio per l’utilizzo di altre sedi.

Lunedì partiranno le pre-adesioni per gli over70 e gli estremamente vulnerabili sulla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it