Piemonte in zona rossa, è ufficiale

Ufficiale: il Piemonte da lunedì 15 marzo entrerà in zona rossa.

"E' finita la riunione con il presidente della Regione Piemonte Cirio - annuncia Eraldo Botta, presidente della Provincia - La situazione è in peggioramento a livello regionale quindi da lunedì saremo zona rossa (sabato e domenica ancora arancione), con atto del Governo. Da domenica, e per 15 giorni, con decreto del presidente Cirio, saranno vietati i mercati, gli spostamenti fuori dal comune di residenza (salvo le solite cause di forza maggiore). Gli spostamenti verso le seconde case saranno vietati già da domani".