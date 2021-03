Asl Vercelli: "Garantite tutte le prestazioni non differibili"

"In riferimento alle disposizioni regionali relative alla riprogrammazione delle attività ospedaliere e ambulatoriali, vogliamo rassicurare che verranno garantite tutte le prestazioni in classe U (urgenti) e B (urgenti entro 10 giorni) sia ambulatoriali sia ospedaliere in tutti i presìdi dell’Asl Vc".

Lo fa sapere l'azienda sanitaria di corso Abbiate, specificando che "per quanto riguarda l’attività chirurgica ospedaliera tutti gli interventi urgenti, oncologici, e quelli non differibili (Interruzioni volontarie di gravidanza, cesarei, ecc) continueranno ad essere garantiti nel rispetto delle condizioni di sicurezza imposte per il contenimento della pandemia". Sul fronte delle attività ambulatoriali, l'Asl Vc precisa che "i prelievi ematici vengono garantiti con la modalità attualmente in vigore della prenotazione tramite numero verde 800.000.500. Continuano ad essere garantite le prestazioni in classe U e B con le consuete modalità di prenotazione - prosegue - Vengono garantite le visite/prestazioni ambulatoriali finalizzate al rilascio/rinnovo delle patenti speciali richieste con ricetta bianca. Le prestazioni già prenotate ed in agenda per i prossimi giorni (compresi gli screening), difficilmente disdettabili, verranno comunque erogate".