Vercelli: coltivava marijuana in casa, arrestato

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Vercelli hanno arrestato un trentenne di Vercelli per traffico internazionale, coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione è stata portata a termine dopo alcuni giorni di appostamenti nelle vicinanze di un’abitazione del quartiere Concordia di Vercelli. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 marzo, hanno visto uscire dalla casa un giovane con aria guardinga e hanno deciso di procedere alla sua identificazione. L'uomo, nullafacente e con precedenti per reati contro il patrimonio, è apparso molto nervoso e quindi i militari hanno deciso di sottoporlo a perquisizione, rinvenendo un involucro contenente due panetti per un peso complessivo di 150 grammi di stupefacente del tipo hashish. A seguito di tale scoperta, la perquisizione è stata estesa anche alla casa dove, in una stanza, era stata allestita una vera e propria serra per la coltivazione della marjuana.

Sono state trovate 20 piantine di 'cannabis indica', oltre a 500 grammi della stessa sostanza stupefacente già essiccata, nonché materiale per la coltivazione (lampade, fertilizzanti, sistema di irrigazione) e per il confezionamento (tutto sequestrato). Tra gli involucri dello stupefacente, i carabinieri hanno scoperto che quello relativo all’hashish aveva un mittente straniero, tant’è che è stato contestato anche il traffico internazionale di stupefacenti. Gli operatori del Comando hanno anche trovato 700 euro che, visto lo stato di disoccupazione del soggetto, è stato considerato provento dell’attività illecita e quindi sequestrato.

Il trentenne è stato dichiarato in arresto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e su disposizione del Pm di turno della Procura della Repubblica di Vercelli è stato portato in carcere. Prosegue l’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti anche al fine di accertarne l’esatta provenienza, nonché la destinazione dello stupefacente in ambito locale.