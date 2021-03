"Sono 10 i ricoverati Covid in terapia intensiva"

Carlo Olivieri, direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione, spiega che "oggi abbiamo 10 ricoverati nella Terapia intensiva Covid, la maggior parte in gravi condizioni, con ventilazione meccanica invasiva". Ma per ora non è necessario potenziare l’organico: "Il personale del reparto è adeguato all’attuale situazione", afferma.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 12 marzo