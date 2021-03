"Parametri oltre la soglia, ma Vercelli è in miglioramento"

L'indice Rt, il numero dei ricoveri e il tasso di incidenza per 100.000 abitanti. Tutti i parametri del Piemonte sono oltre la soglia e questo ha un solo significato: zona rossa.

Il peggioramento della regione negli ultimi sette giorni è stato eloquente e, come previsto la scorsa settimana, da lunedì passerà nella zona considerata a massimo rischio. "Non c’è un solo dato che non ci faccia pensare che non si finirà in zona rossa - commenta Alessandro Stecco, presidente della Commissione regionale Sanità - Aspettiamo comunque il report di domani del Ministero anche se la strada sembra segnata. Al tempo stesso, però, possiamo dire che la situazione a Vercelli negli ultimi giorni è in miglioramento".

