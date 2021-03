Cantiere giorno e notte sul Canale Cavour

"Ci sono ottime probabilità che la prossima stagione irrigua sia salva, non ho motivi per pensare il contrario. Abbiamo subito aperto un cantiere quasi ventiquattr’ore su ventiquattro per riparare i danni".

Mario Fossati, direttore dell’Associazione d’irrigazione Est Sesia, fa il punto della situazione sulle condizioni del Canale Cavour, gravemente danneggiato dall’alluvione che ha colpito il Vercellese lo scorso ottobre, lesionando in maniera seria il ponte canale sul torrente Cervo, all’altezza di Formigliana.

