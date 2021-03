Vercellese: 48 contagi ma nessun morto

Sono 48 i nuovi contagi, a fronte di 19 persone guarite nel vercellese, mentre non si registra alcun morto.

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.018 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 463dopo test antigenico), pari al 7,2% dei 28.183 tamponi eseguiti, di cui 16.565 antigenici. Dei 2.018 nuovi casi, gli asintomatici sono 757 (37.5%). I casi sono così ripartiti: 383 screening, 1.059 contatti di caso, 576 con indagine in corso; per ambito: 31 RSA/strutture socio-assistenziali, 175 scolastico, 1.812 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 266.481 così suddivisi su base provinciale: 22.754 Alessandria, 13.306 Asti, 8.860 Biella, 36.170 Cuneo, 20.539 Novara, 141.534 Torino, 9.938 (+48) Vercelli, 10.041 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.256 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.077 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 228 (+11 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.432(+61 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 21.109. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.195.409 (+28.183 rispetto a ieri), di cui 1.215.154 risultati negativi.

Sono 22 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 9.533 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.425 Alessandria, 606 Asti, 385 Biella, 1.124 Cuneo, 792 Novara, 4.363 Torino, 431 (=) Vercelli, 321 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti sono complessivamente 233.179 (+1096 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 20.187 Alessandria, 12.022 Asti,7.974Biella, 31.699 Cuneo, 18.182 Novara, 122.949 Torino, 8.473 (+19) Vercelli, 8.741 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.136 extraregione e 1.816 in fase di definizione.