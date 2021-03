Asl Vercelli: superata quota 20 mila vaccinazioni

Sono oltre 20mila le dosi di vaccino anticovid fino ad oggi somministrate dall'Asl Vercelli.

"Sono stati vaccinati con la prima dose 6mila ultra80enni, equivalente al 50% di coloro che hanno espresso la volontà di vaccinarsi (12mila su 16mila ultra 80enni su tutto il territorio) - spiegano dall'Asl VC - Di questi circa 1.000 verranno vaccinati al domicilio in quanto non trasportabili". Sul fronte del personale della scuola, su 3mila prenotazioni effettuate sulla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it, ha ricevuto la somministrazione circa il 30% (poco meno di un migliaio di persone). "E' in fase finale la campagna per le Forze dell'Ordine", precisano dall'Azienda sanitaria.