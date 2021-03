Addio a Giuseppe Giuliana

Profondo cordoglio in città per la morte di Giuseppe, Beppe Giuliana, morto a 59 anni. Ex lavoratore della Sifte Berti, era molto conosciuto al rione Isola. Era malato da tempo. Commovente il ricordo della figlia Marta su Facebook: "Papà è in questo modo che ti voglio ricordare, con il tuo sorriso dolce e il tuo sguardo allegro. Non riesco a trovare parole in questo momento, ti ringrazio per l'amore incondizionato che mi hai donato. Ti amo, con tutto il mio cuore". "Sei il meglio dei papà": è il messaggio dell'altra figlia Ilaria.

Originario di Caltanissetta, Giuliana, ha vissuto per quasi tutta la sua vita a Vercelli. Alla Sesia si era rivolto più volte, in passato, per raccontare e denunciare le problematiche dei suoi colleghi di lavoro.

Così lo ricorda un amico, sempre su Facebook: "Potrebbe sembrare facile descrivere Beppe. Io invece non ci riesco. Il dolore della consapevolezza della tua morte, non mi fa essere lucido... Ci siamo vicendevolmente aiutati senza bisogno di chiedercelo. Mai un consiglio, sempre opinioni! La tua buona fede e la tua naturalezza ti hanno sempre accompagnato. Quante ne abbiamo passate, amico mio. Mi mancherai come poche persone in questa vita. Ciao, Beppe, persona per bene...".

Altri ancora scrivono: "Beppe era Beppe. Unico e meraviglioso amico". "Oggi ci lascia un ottimo amico e collega di lavoro. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato". "Mi hai lasciato l'affetto, la stima, l'amicizia anche se a distanza le tue origini siciliane come le mie strette sempre...".