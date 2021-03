Vercelli: appalto verde, ok ai prodotti fitosanitari

Nuovo appalto per la gestione del verde in città: gli uffici comunali stanno provvedendo alla proposta di aggiudicazione per il servizio che apporterà alcune modifiche rispetto al passato.

Innanzitutto una maggior copertura delle varie zone del capoluogo e l’utilizzo di prodotti fitosanitari per contrastare le erbacce. "Abbiamo sperimentato il metodo della vaporizzazione per debellare le infestanti, ma non sarebbe stato fattibile", spiega l’assessore Emanuele Pozzolo.

Approfondimenti sul numero de La Sesia in edicola venerdì 5 marzo