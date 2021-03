Cirio: "Bisognava intervenire sulle scuole"

La chiusura delle scuole, la situazione del Vercellese e l’evoluzione dei contagi su tutto il territorio regionale.

Il presidente della Regione Alberto Cirio analizza la settimana la situazione della regione nella settimana in cui viene ufficialmente certificata la terza ondata. Nonostante l’elevato incremento dei casi, però, il Piemonte dovrebbe rimanere ancora in zona arancione per tutta la prossima settimana, anche se manca l’ufficialità del ministero che verrà data nella giornata di oggi.

L'intervista completa sul numero de La Sesia in edicola venerdì 5 marzo