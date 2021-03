Scuole ancora a rischio chiusura: siete d'accordo?

Non solo nelle zone rosse e arancione scuro: ora anche nelle regioni gialle e arancioni le scuole potranno essere chiuse se ci saranno oltre 250 casi ogni 100 mila abitanti per almeno sette giorni consecutivi. La scelta, in questo caso, spetterà ai governatori. Nelle zone rosse, viene inoltre confermata, che la didattica a distanza ricomincerà per tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Il provvedimento può scattare anche solo per province o comuni, non necessariamente per la regione intera. Questa la decisione presa dalla cabina di regia riunitasi a Palazzo Chigi, che ha scelto di accogliere il parametro proposto dal Comitato tecnico scientifico nonostante il parere sfavorevole di alcuni ministri.