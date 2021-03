Un’ottima qualità abbinata a un prezzo conveniente

L’idea dello STORE PERMAFLEX VERCELLI nasce da quello che crediamo essere un vuoto del mercato attuale nel campo del riposo, e cioè dalla richiesta da parte del consumatore finale di avere un’ottima qualità (garantita da un marchio prestigioso) e abbinata ad un prezzo conveniente.

Secondo noi, di STORE PERMAFLEX VERCELLI, il prezzo deve necessariamente essere in rapporto con la qualità del prodotto: è quindi UNO degli elementi che conducono alla scelta finale, ma non l’unico.

PERMAFLEX è da 65 anni leader nel settore e quando abbiamo pensato a quale partner scegliere per questa avventura, abbiamo fatto un rapido sondaggio tra le nostre frequentazioni, amicizie, collaboratori, chiedendo loro: QUALE AZIENDA/MARCHIO TI VIENE IN MENTE PER PRIMO SE PARLIAMO DI CULTURA DEL DORMIRE?

Nella stragrande maggioranza dei casi la risposta era sempre uguale: PERMAFLEX, oppure 'L’OMINO COL PIGIAMA A RIGHE'.

La notorietà del prodotto e l’affetto con cui la maggior parte delle persone che abbiamo sentito ricordavano questo BRAND, ci ha confermato nella nostra scelta.

Siamo poi entrati nell’analisi tecnica ed abbiamo scoperto che tanta notorietà era ben giustificata da prodotti con una qualità superiore ad un prezzo decisamente competitivo.

La mission che ci poniamo è quella di offrire ad una piazza come VERCELLI un punto vendita specializzato, con un personale altamente preparato: non solo venditori, ma tecnici, in grado di seguire e consigliare le persone in cerca di un’esperienza gratificante nel campo del riposo.

Dormire bene è davvero più importante di quel che si crede, e l’obiettivo è di dare alle persone tutte le nozioni necessarie per effettuare una scelta di acquisto consapevole.