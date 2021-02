Vercelli: inaugurata la nuova area chirurgica

Una nuova area chirurgica dell’Ospedale Sant’Andrea, con 30 posti letto, completamente ristrutturata e “umanizzata” per rispondere alle esigenze di pazienti e operatori. Quattordici camere singole e multiple, dotate di bagno, arredi moderni e TV per un totale di 30 posti letto che si aggiungono ai 20 dell’ala inaugurata ad agosto.

Oggi, 27 febbraio, è stata inaugurata l’area alla presenza delle autorità civili e religiose. “Questa è un’occasione importante per due motivi principali – ha evidenziato il direttore generale dell’Asl Angelo Penna – Infatti, inauguriamo un reparto nuovo per poter dare accoglienza migliore ai cittadini e per far lavorare meglio i medici e infermieri. Ma si aggiunge un ulteriore motivazione legata a questa fase, ovvero, la disponibilità di spazi idonei per accogliere eventualmente situazioni di nuova ripresa epidemica. Il reparto ospiterà 30 posti letto modulabili in due sezioni, divise da una zona filtro che consentirà di gestire i malati” ha concluso Penna. La nuova area infatti è stata suddivisa in due sezioni esattamente speculari, collegate ma potenzialmente autonome.

Si tratta di un intervento nato dallo stimolo della precedente collaborazione con il Comune di Vercelli e la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli: meno di un anno fa, infatti, era stata inaugurata un’altra ala grazie al loro contributo. L'investimento economico è stato pari a 424.500 euro (350mila euro più iva per i lavori e 74.500 per gli arredi) di cui l’Asl si è fatta interamente carico e realizzato, nonostante la pandemia, in soli sei mesi.

In totale, ora, sono stati ristrutturati e umanizzati oltre 50 posti per l’area chirurgica. Con la collaborazione di Comune e Fondazione Crv è stato messo a progetto anche un intervento sulla Cardiologia. All’inaugurazione il reparto ha ricevuto la benedizione dell’Arcivescovo Marco Arnolfo: erano presenti il direttore sanitario d’Azienda Gualtiero Canova, il presidente Commissione sanità regione Piemonte Alessandro Stecco, il presidente provinciale dell’Ordine dei Medici Germano Giordano, il sindaco Andrea Corsaro, il presidente della Provincia Eraldo Botta e il prefetto Francesco Garsia.