Trino, Covid: chiuse tre sezioni dal nido al prescuola

Sezione E della scuola dell'infanzia, sezione "grandi" dell'asilo nido, pre scuola, e relativi educatori, sono finiti in quarantena fino all'8 marzo per via della positività di due fratellini che risultano comunque asintomatici. Lo conferma il sindaco di Trino Daniele Pane.

"La notizia è di oggi ma tranquillizzo tutti sul fatto che i due fratellini non hanno sintomi e nessun compagno di classe e nessun educatore sta male - spiega Pane - Il protocollo prevede che i piccoli, dal momento che non devono indossare dispositivi di protezione individuale, ora, dopo la positività dei due fratellini, restino in quarantena per 14 giorni senza comunque effettuare un tampone. La sezione E dell'infanzia, la sezione 'grandi' del nido e il pre scuola resteranno chiusi fino all'8 marzo, mentre il servizio dopo scuola prosegue regolarmente la propria attività".