Vercelli: due over 80 su tre hanno richiesto il vaccino

Il 66%, ovvero due persone su tre.

Questo il numero degli over 80 che hanno effettuato l’iter per la preadesione al vaccino anti Covid nel Vercellese. Sui 16.000 ultraottantenni, infatti, ad ora, sono 10.611 coloro che si sono messi in lista per poter ricevere l’iniezione. Il dato, ovviamente, non è definitivo perché ogni giorno le persone possono prenotarsi attraverso il proprio medico di famiglia, ma si tratta comunque di una buona indicazione. Ne parlano Giovanni Scarrone, vicepresidente dell’Ordine dei medici e l'ex presidente Pier Giorgio Fossale.

L'intervista sul numero de La Sesia in edicola venerdì 26 febbraio