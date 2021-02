"Si progetta la Vercelli-Novara"

La Regione Piemonte ha stanziato i fondi necessari per la progettazione della superstrada Vercelli-Novara.

Il provvedimento è passato nell’ambito della Prima commissione Bilancio presieduta da Carlo Riva Vercellotti. Il presidente regionale Alberto Cirio, ieri in visita in città per discutere del Recovery Plan, ha poi promesso: «Entro Pasqua torneremo qui per firmare l’accordo di programmazione».

Approfondimenti sul numero de La Sesia in edicola venerdì 26 febbraio