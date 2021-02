"La stagione irrigua sarà salva"

"Sono state settimane molto intense, anche per via del post alluvione. Io, come rappresentante dell’ente, mi sono messo a disposizione di tutti sul territorio".

Stefano Bondesan commenta il suo primo periodo da presidente dell’Associazione d’irrigazione Ovest Sesia, dopo l’elezione di inizio gennaio. Il sindaco di Pezzana, 43 anni, si trova ora a guidare la sede di via Duomo a Vercelli in uno dei momenti più impegnativi della sua storia: quello della riparazione dei danni dopo l’alluvione del 2 e 3 ottobre, che ha colpito varie zone della Bassa, ma anche il Canale Cavour lesionato a Formigliana.

